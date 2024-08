UNICT – Blue Economy Summer School: tutti i dettagli

La prima edizione della Blue economy Summer School si terrà a Ragusa dal 25 al 28 settembre 2024 e si svilupperà in un ciclo di lezioni.

Prende il via a settembre la prima edizione della “Blue Economy Summer School“, organizzata dal corso di laurea del Dipartimento di Economia e Impresa in “Management delle imprese per l’economia sostenibile” (MIES) di Ragusa all’interno delle iniziative accreditate dalla Commissione Europea per il programma “EMD – European Maritime Day“.

Blue Economy Summer School: gli argomenti della prima edizione e come iscriversi

Gli argomenti trattati riguarderanno l’economia del mare, la green e la circular economy, i settori emergenti e nuove professionalità per la blue economy, i commerci marittimi, la proiezione della Sicilia nel Mediterraneo, la supply chain, il tema tecnico della scelta della bandiera, il business il model dei logistics service provider, l’economia della pesca e l’equilibrio del mare, il turismo e la nautica da diporto. Su alcune tematiche sono state previste anche delle sperimentazioni applicative.

Per quanto riguarda le iscrizioni, che ricordiamo, saranno aperte fino al 16 settembre 2024 inviando una e-mail a sdsrg.didattica@unict.it, non sono richieste particolari competenze iniziali. Per questioni organizzative sono previsti solo 28 posti e le richieste saranno prese in considerazione in ordine di prenotazione.

Inoltre, le persone iscritte ai corsi di studio dell’Università di Catania e in particolare al MIES che frequenteranno le lezioni potranno ottenere il riconoscimento dei CFU, secondo i regolamenti dei rispettivi corsi di studio. Per il MIES saranno riconosciuti 2 CFU. Per le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Economia e Impresa, la frequenza è valida per la copertura dei crediti UAF.

Infine, si ricorda che la Blue economy Summer School si terrà a Ragusa dal 25 al 28 settembre 2024 e si svilupperà in un ciclo di lezioni, che si concluderanno con una cerimonia al porto turistico di Marina di Ragusa.