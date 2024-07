Test Medicina 2024, seconda sessione: le risposte del test

Online le risposte del test di medicina 2024 per la seconda sessione. Di seguito il pdf per controllare il proprio punteggio.

Test medicina 2024: oggi, 30 luglio 2024, si è svolta la seconda sessione dei test per gli aspiranti medici. Evento cruciale per tutti coloro che sognano di indossare il camice bianco. Ecco cos’è successo.

Test medicina 2024: la prova appena conclusa

Ore 13 ha ufficialmente inizio la seconda sessione dei test di ammissione alla facoltà di medicina per l’anno accademico 2024/2025. Si ricorda che tutti gli studenti universitari italiani hanno svolto la prova tutti nello stesso momento. I candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere correttamente a 60 quesiti a risposta multipla. Tutti gli studenti hanno avuto sangue freddo per gestire al meglio il poco tempo a disposizione. Oggi la sessione d’esame si è conclusa alle ore 14.40, momento in cui tutti gli studenti d’Italia hanno posato le loro penne sul tavolo, sperando nel meglio.

Test medicina 2024: le risposte sbagliate

In attesa delle pubblicazione dei risultati anonimi della seconda sessione dei test di medicina 2024, che si potranno consultare solo l’8 agosto 2024. Il Mur ha reso disponibile un pdf dove potranno essere consultate tutte le domande dei test di oggi. Inoltre, il Ministero dell’Università e della Ricerc ha implementato un sistema che permette di segnalare eventuali errori presenti nelle domande del database. Questa iniziativa è stata pensata per agevolare gli studenti durante il loro percorso di studio, consentendo loro di identificare e riportare qualsiasi domanda che contenga errori o inesattezze.

Test medicina 2024: le risposte del test

Il Mur ha pubblicato il test che è stato presentato agli studenti questa mattina. Inoltre, per facilitare la consultazione tutte le domande riportate nel documento hanno come risposta corretta quella indicata con la lettera A. È importante notare che durante la prova ufficiale, sia l’ordine delle domande che l’ordine delle risposte erano diversi per ogni candidato. La variazione nell’ordine è stata implementata per garantire l’equità del test, riducendo la possibilità dei candidati di aiutarsi durante il test.

Tutte le risposte possono essere consultate nel PDF ufficiale.