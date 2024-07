Test di Medicina 2024: il calcolo dei punteggi e la data dei risultati

Test di medicina 2024: di seguito tutto quello che c'è da sapere sul calcolo dei punteggi e sulle date di pubblicazione dei risultati.

Test di Medicina 2024: oggi, 30 luglio 2024, si volgerà la seconda sessione dei test per gli aspiranti medici. Evento cruciale per tutti coloro che sognano di indossare il camice bianco. A partire dalle ore 13.00, i candidati dovranno affrontare una delle sfide più impegnative del loro percorso formativo. Di seguito tutte le informazioni sui quesiti, sul calcolo dei punteggi e sulla data in cui verranno pubblicati i risultati.

Test di Medicina 2024: la prova

I futuri medicini oggi dovranno affrontare il test di ingresso della seconda sessione. Le prove inizieranno oggi alle ore 13.00 e dureranno 100 minuti. Durante quest’arco di tempo si dovrà rispondere a 60 quesiti, che presenteranno 5 soluzioni di risposta. Tutte le risposte esatte verranno sono già presenti nella banca dati precedentemente pubblicata e messa a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Si ricorda che i posti a disposizione in totale sono 20.867.

Test di Medicina 2024: le materie d’esame

La prova contenete 60 quesiti, e svolta in formato cartaceo, sarà suddivisa per materie specifiche:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 di ragionamento logico e problemi

23 di biologia

15 di chimica

13 di fisica e matematica

L’esito delle prove sarà valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Tra le novità di quest’anno vi è quella del divieto di partecipazione alle prove d’accesso per gli studenti di quarta superiore.

Test di Medicina 2024: come si calcola il punteggio

Per quanto concerne il sistema di valutazione dei test, è previsto che ogni risposta esatta valga 1,5 punti. Mentre ogni risposta errata comporta una penalizzazione di 0,4 punti. Non vi sarà alcuna penalizzazione né assegnazione di punti per le risposte omesse, che quindi varranno 0 punti. I candidati potranno essere considerati idonei per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina solo se otterranno, nella rispettiva prova, un punteggio minimo di 20 punti. Questo sistema di valutazione rigoroso è stato concepito per assicurare che solo i candidati più preparati e competenti possano accedere ai corsi di laurea e proseguire nel loro percorso verso la professione medica.

Test di Medicina 2024: la pubblicazione dei risultati

I risultati della seconda sessione del test di Medicina 2024 dovrebbero essere pubblicati l’8 agosto in forma anonima. Il 28 agosto uscirà la pubblicazione dei risultati nella proprio area riservata. Altra data da segnare è il 2 settembre, termine entro il quale chiedere l’inserimento in graduatoria e indicare le preferenze. Mentre il 10 settembre è prevista l’uscita della graduatoria nazionale e il 18 settembre è la data del primo scorrimento di graduatoria.