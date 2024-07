Test Medicina 2024: cosa c’è da sapere per la prova del 30 luglio

Test Medicina 2024: domani la seconda sessione per gli aspiranti medici. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Test Medicina 2024: tutto è pronto per l’ultima prova d’ammissione alla facoltà di medicina di domani, martedì 30 luglio. Dopo i risultati, l’attesa e infine le graduatorie nazionali del 10 settembre per l’assegnazione di oltre 20 mila posti.

Ma le nuove modalità hanno comportato nella prima sessione di prove (28 maggio) un’impennata di successi con moltissimi punteggi vicini il 90. Insieme ai punteggi crescono le aspettative e così la competizione, vediamo quindi insieme un ultimo promemoria prima della grande prova.

Test Medicina 2024: struttura e possibili modifiche

Gli aspiranti medici avranno 100 minuti a disposizione per rispondere a 60 domande. Il punteggio è di 90 così conteggiato: ciascuna risposta esatta varrà 1,5 punti; saranno sottratti 0,4 punti per quelle errate e valgono zero le omesse; per l’ammissione in graduatoria bisognerà aver conseguito almeno 20 punti. Le inedite caratteristiche del test di quest’anno, con la pubblicazione dei 3500 quesiti della banca dati, saranno nuovamente messe in discussione per l’anno prossimo a favore di una complessa procedura per ora solo ipotizzata che prevede prima un semestre di studio e tre esami, poi la selezione nel mese di gennaio di febbraio per accedere poi direttamente al secondo semestre del primo anno di medicina.

Test Medicina 2024: database di luglio

Gli aspiranti medici hanno, dunque, le ultime ore a disposizione per poter dare un’ occhiata al database con i 3500 quesiti dai cui verranno estratte le 60 domande che comporranno il test. Si ricorda che per consultare la banca dati, basta collegarsi sul portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA.

Test Medicina 2024: cosa portare

Il materiale richiesto è lo stesso della scorsa sessione e comprende:

ricevuta cartacea di iscrizione e pagamento.

cartacea di iscrizione e pagamento. documento d’identità o di riconoscimento valido.

o di riconoscimento valido. codice fiscale .

. per i candidati non comunitari residenti all’estero: richiesto il passaporto con un visto di breve durata (tipo C Schengen) o senza visto per gli studenti con cittadinanza non soggetta a visto breve.

Cosa non portare

Non sono ammessi in aula i seguenti oggetti: