Concorso Ministero Difesa 2024: posti per 1000 Assistenti e 100 Funzionari

Concorso Ministero Difesa 2024: 1000 posti disponibili come Assistente e 100 come funzionario, vediamo tutti i dettagli

Concorso Ministero Difesa 2024: il Ministero della Difesa ha indetto due bandi di concorso per il 2024, offrendo complessivamente 1100 posti di lavoro a tempo indeterminato in diverse sedi italiane. I concorsi sono suddivisi in:

1000 posti per Assistenti Tecnic i (diplomati)

i (diplomati) 100 posti per Funzionari (laureati)

Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione entro il 22 agosto 2024.

Requisiti richiesti

Per partecipare ai concorsi del Ministero della Difesa 2024, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

Cittadinanza italiana

Età minima di 18 anni

Idoneità fisica per le funzioni previste

Godimento dei diritti civili e politici

Nessuna esclusione dall’elettorato politico attivo

Nessuna destituzione o dispensa da impieghi presso pubbliche amministrazioni per rendimento insufficiente, né decadenza o licenziamento da impieghi statali

Nessuna condanna penale con interdizione dai pubblici uffici

Regolare posizione rispetto agli obblighi di leva (per i candidati maschi)

Requisiti Specifici

Concorso Assistenti:

Diploma di istruzione secondaria di II grado (qualsiasi diploma quinquennale)

Concorso Funzionari:

Laurea nelle classi specificate nel bando per ciascun profilo

Le selezioni per il concorso Ministero Difesa 2024

I concorsi del Ministero della Difesa 2024 per Assistenti e Funzionari prevedono diverse modalità di selezione:

Assistenti:

Una prova scritta con 60 domande a scelta multipla

Durata: 60 minuti

Punteggio massimo: 30 punti

Funzionari:

Una prova scritta con 60 domande a scelta multipla

Durata: 30 minuti

Punteggio massimo: 30 punti

Una prova orale

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima della prova.

Come presentare domanda

I candidati interessati ai concorsi per Assistenti e Funzionari del Ministero della Difesa devono presentare la domanda di ammissione entro il 22 agosto 2024 esclusivamente online tramite il portale inPA.

Procedura di Accesso

Per accedere alla piattaforma e inoltrare la domanda, è necessario autenticarsi tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Credenziali eIDAS (Electronic Identification Authentication and Trust Services)

Quota di Partecipazione

Requisiti Tecnici

I candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o un domicilio digitale. Chi non dispone di una casella PEC può ottenerne una facilmente in circa 30 minuti seguendo le istruzioni disponibili online.