UNICT – Start Cup Sicilia 2024, aperte le candidature

Al via la nuova edizione della "bunisess plan competition" per idee imprenditoriali innovative provenienti dal mondo accademico

La ‘business plan competition’ dell’Università di Catania, che da oltre dieci anni valorizza idee imprenditoriali innovative provenienti dal mondo accademico e dalla ricerca pubblica, è stata vinta lo scorso anno dal progetto “BioTappo”. Questo team aveva sviluppato un tappo per bottiglie in PET in grado di cambiare colore se esposto ad alte temperature, segnalando così il rischio di contaminazione da plastica.

Per l’edizione 2024, la competizione è aperta a team di almeno due persone, che devono presentare la loro candidatura entro il 29 agosto. Dopo una prima selezione, otto progetti passeranno alla fase successiva, dove riceveranno assistenza per la stesura del business plan. I tre migliori progetti vinceranno premi in denaro (10.000 euro per il primo, 5.000 euro per il secondo e 3.000 euro per il terzo) e parteciperanno alla Start Cup Sicilia 2024, con la possibilità di accedere alla finale del PNI 2024.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Area della Terza Missione dell’Università di Catania al numero 095/478 7422.