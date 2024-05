Catania, nuovo appuntamento con il Lungomare Fest: le iniziative previste

Nuovo appuntamento con il Lungomare Fest per questo weekend. Ecco quali saranno le iniziative previste per l'occasione.

Domenica 19 maggio nuovo appuntamento con Lungomare Fest e altra chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Un altro evento all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà, che richiamerà migliaia di cittadini che vogliono intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, nel lungomare roccioso di Catania.

In piazza del Tricolore sosterà l‘auto-books per la promozione e lo scambio dei libri, a cura della Direzione comunale Cultura e dell’Amts e l’autoemoteca dell’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue, dove sarà possibile fare uno screening clinico gratuito e la donazione di sangue. Previsto anche uno stand anche la presenza di podologi specializzati per sollecitare la cura posturale dei piedi per la salute delle persone.

Confermati gli ormai tradizionali mercatini dell’artigianato che animano il Lungomare Fest e i balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily In Swing”.

In concomitanza allo svolgimento del Lungomare Fest e dunque dalle ore 10 alle 19 di domenica, l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di favorire un alleggerimento del traffico veicolare nelle zone circostanti, ha mantenuto in vigore il piano di correttivi temporanei alla viabilità che ha già dato risultati apprezzabili.

L’Amministrazione Comunale, infine, raccomanda ai cittadini di recarsi al Lungomare Fest utilizzando i mezzi pubblici Bus/Metro e a chi si sposta con l’automobile di lasciarla in zone di sosta distanti dall’evento.