Corpi Civili di Pace 2023: cos’è e come partecipare

Online il bando per corpi civili di pace 2023. Di seguito tutte le info sul progetto, su come partecipare e i requisiti richiesti per poter accedere.

Online il bando per corpi civili di pace 2023 finalizzato a reclutare 153 volontari per progetti in Italia e all’estero. L’opportunità è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni ed è previsto un rimborso spese mensile pari a 444,30 Euro oltre a un’indennità giornaliera per l’estero.

Corpi Civili di Pace 2023

il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale rende nota la pubblicazione del Bando per i Corpi Civili di Pace 2023, volto al reclutamento di 153 volontari che prenderanno parte a 28 progetti in Italia e all’estero. Nello specifico:

2 progetti da realizzarsi in Italia per 14 operatori volontari;

da realizzarsi in Italia per 14 operatori volontari; 26 progetti da realizzarsi all’estero per 139 operatori volontari.

I requisiti

Possono partecipare alla selezione per volontari Corpi Civili di Pace 2023 i candidati in possesso dei requisiti di seguito elencati:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;

essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

essere a conoscenza della lingua inglese al livello B2 e di una seconda lingua straniera funzionale al progetto, per i soli progetti da realizzarsi all’estero.

Durata dei progetti e retribuzione

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o a 1400 ore annue.

La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle graduatorie. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

Ai volontari sarà corrisposto un assegno mensile di Euro 444,30, al quale viene aggiunta un’indennità estera giornaliera che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero e differenziata in base al criterio del “costo Paese” in cui i volontari sono impegnati. È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’ente titolare del progetto durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Domanda di partecipazione

Gli interessati a partecipare al Bando per i Corpi Civili di Pace 2023 per 153 volontari devono presentare la domanda entro le ore 14.00 del 30 giugno 2023, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOLCCP raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.