Lavoro Catania: Lidl, Ikea e Primark cercano personale

Lavoro Catania: diverse sono le posizioni aperte per le aziende, Lidl, Ikea e Primark. Ecco nello specifico quali figure si ricercano e come poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Catania: Lidl

Anche l’azienda Lidl, ha aperto delle posizioni per il suo punto vendita di Misterbianco. Nello specifico si ricercano figure per i seguenti ruoli, quali:

Area Manager Sicilia ;

; Graduate Program “Generazione talenti” Flusso merci.

Per la prima posizione l’azienda offre:

Un percorso di inserimento completo e strutturato per conoscere il settore e le sue sfide, che alterna formazione d’aula, e-learning, “training on the job” e la partecipazione a un master aziendale dedicato al ruolo dell’Area Manager;

per conoscere il settore e le sue sfide, che alterna formazione d’aula, e-learning, “training on the job” e la partecipazione a un al ruolo dell’Area Manager; Formazione continua durante tutto il tuo percorso in Lidl, con il costante supporto di un Training Manager, una figura professionale dedicata al tuo sviluppo in azienda, sulla quale potrai sempre contare per accrescere le tue skills e aumentare il tuo successo personale e professionale;

durante tutto il tuo percorso in Lidl, con il costante supporto di un Training Manager, una figura professionale dedicata al tuo sviluppo in azienda, sulla quale potrai sempre contare per accrescere le tue skills e aumentare il tuo successo personale e professionale; Concrete possibilità di job rotation e di carriera in Italia e a livello internazionale, garantite da un processo annuale di Talent Management, attraverso il quale vengono valutate costantemente le performance raggiunte, le competenze acquisite e il potenziale di sviluppo futuro.

Si tratta di posizioni, entrambe per un contratto di tipo “full time“e per tutte le informazioni necessarie ai fini della propria candidatura, è necessario collegarsi sul sito e andare direttamente nella sezione “Candidati ora” in cui saranno spiegati tutti i requisiti necessari e le condizioni.

Lavoro Catania: Ikea

Ikea ,una delle aziende che al momento ricerca personale per il proprio punto vendita nel Catanese. Infatti, la nota azienda svedese ha pubblicato un annuncio dove ricerca diverse figure come:

Addetto/a alla ristorazione part-tim e;

e; Addetto/a alle vendite part-time ;

; Stage Interior design e Consulente d’arredo.

Per poter divulgare la propria candidatura sono questi alcuni dei requisiti fondamentali che cerca l’azienda:

Predisposizione al contatto con i clienti e capacità di relazionarsi con loro in modo cortese e amichevole;

Esperienza pregressa in vendita o in attività a contatto con i clienti;

Buona predisposizione relazionale e d’ascolto al cliente;

Disponibilità a lavorare in un ambiente dinamico e veloce.

Per poter presentare la propria candidatura per questa posizione è possibile visitare la sezione “Careers” del sito ufficiale IKEA.

Lavoro Catania: Primark

La nota azienda specializzata nell’abbigliamento è alla ricerca di un Addetto/a alle vendite da collocare presso il punto vendita di Misterbiano (CT), al centro commerciale “Centro Sicilia”, con contratto “part-time“.

La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:

Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del tuo reparto;

Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno;

Eseguire operazioni di cassa;

Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Sono inoltre ricercate figure per:

Team Manager , contratto a tempo indeterminato, full time;

, contratto a tempo indeterminato, full time; Store Manager Sud Italia , contratto a tempo indeterminato, full time;

, contratto a tempo indeterminato, full time; Department Manager, contratto a tempo indeterminato, full time.

Per poter inoltrare la propria candidatura è necessario collegarsi sul sito ufficiale e cliccare nella sezione “Lavora con noi” ed inoltrare il proprio CV.