Concorso Ministero del Turismo: si cercano diplomati e laureati da assumere per un totale di 141 posti di lavoro. Di seguito le info utili e i requisiti.

Il Ministero del turismo ha indetto un concorso per l’assunzione di 141 figure. Il Concorso Ministero del turismo, tuttavia, prevede l’assunzione di laureati e diplomati. Di seguito tutte le info utili.

Concorso Ministero del Turismo

Le assunzioni per il concorso Ministero del Turismo e i bandi Ministero del Turismo in arrivo riguarderanno personale da inquadrare nell’area dei funzionari e nell’area degli assistenti, secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021. Dunque si tratta di concorsi per diplomati e laureati.

Nello specifico, le assunzioni nel Ministero del Turismo e i concorsi pubblici autorizzati dal decreto assunzioni PA sono rivolti alle seguenti figure professionali:

2 dirigenti di prima fascia;

dirigenti di prima fascia; 4 dirigenti di seconda fascia;

dirigenti di seconda fascia; 75 funzionari;

funzionari; 60 assistenti.

Modalità di reclutamento

Come per gli altri Ministeri ed enti autorizzati ad assumere nuovo personale dal decreto per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, anche il Ministero del Turismo potrà reclutare le nuove risorse, anche senza il previo ricorso a procedure di mobilità, con le seguenti modalità:

– concorso pubblico, anche indetto unitamente ad altre amministrazioni;

– scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale.

Dunque nei prossimi mesi potranno essere banditi nuovi concorsi Ministero Turismo per funzionari, assistenti e dirigenti, finalizzati al completamento delle assunzioni nel MITUR autorizzate dal DL.

Inoltre, in base a quanto previsto dal decreto, i bandi di concorso del Ministero del Turismo per il personale non dirigenziale potranno prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia nazionale per il turismo (ENIT), che abbia maturato per almeno nove mesi un’adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all’esercizio dei compiti istituzionali dell’ente.

Tuttavia, per quanto riguarda le prove, e le modalità per effettuare domanda è opportuno consultare il sito ufficiale per avere specifiche ufficiali.