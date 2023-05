Lavoro Catania, da IKEA a STMicroelectronics: le figure ricercate

Lavoro Catania: sono diverse le aziende che ricercano personale nella zona etnea. Ecco tutte le principali offerte disponibili al momento.

Lavoro Catania: ottime notizie in arrivo per chi è alla ricerca di un lavoro nella zona etnea. Infatti, sono diverse le offerte di lavoro al momento attive tra le aziende presenti nel Catanese. Per esempio, IKEA, Primark, Tomarchio e STMicroelectronics sono alla ricerca di unità da inserire nel loro personale per i punti vendita di Catania. Ecco quali sono le offerte di lavoro e i requisiti richiesti per ciascuna.

Lavoro Catania: IKEA

IKEA è una delle aziende che al momento ricerca personale per il proprio punto vendita del Catanese. Infatti, la nota azienda svedese ha pubblicato un annuncio per Addetto/a Vendite part-time da inserire tra le unità del personale a Catania. I requisiti per poter presentare la propria candidatura sono i seguenti:

Predisposizione al contatto con i clienti e capacità di relazionarsi con loro in modo cortese e amichevole;

Esperienza pregressa in vendita o in attività a contatto con i clienti;

Buona predisposizione relazionale e d’ascolto al cliente;

Disponibilità a lavorare in un ambiente dinamico e veloce.

Per poter presentare la propria candidatura per questa posizione è possibile visitare la sezione “Careers” del sito ufficiale IKEA.

Offerte di lavoro Catania: Primark

Tra le offerte di lavoro disponibili nel Catanese, è presente anche una di Primark. In particolare, l’azienda è alla ricerca di un Team Manager per la sede di Catania al quale sarà offerto un contratto di tempo indeterminato. Per poter presentare la propria candidatura, la cui procedura è da effettuare online attraverso l’area “Lavora con noi” del sito ufficiale Primark, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Determinato a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Dinamico e proattivo;

Con esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all’interno di un team;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Subito lavoro Catania: Tomarchio

Anche Tomarchio è alla ricerca di personale nel Catanese: nello specifico, la posizione aperta è quella di Addetta alla vendita con contratto di lavoro sia part-time che full-time e disponibilità a ruotare tra i quattro punti vendita Tomarchio.

Di seguito i requisiti per poter presentare la propria candidatura:

Scuola Secondaria di II livello (Necessaria);

Addetto/a alla vendita: 2 anni (Necessaria);

Turno di giorno (Necessaria);

Turno serale (Necessaria);

Inglese (Preferenziale).

Lavoro Catania: STMicroelectronics

Infine, tra le varie opportunità nel Catanese, è presente anche STMicroelectronics che ricerca di un SiC Process Engineering – Laser Splitting M/F. Per poter presentare domanda è necessario avere determinati requisiti: