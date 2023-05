Ferrovie dello Stato, assunzioni Sicilia: si cercano diplomati

Ferrovie dello Stato, assunzioni Sicilia: l'azienda italiana di trasporto ferroviario è alla ricerca di personale nell'isola.

Ferrovie dello Stato, assunzioni Sicilia: la nota compagnia italiana di trasporto ferroviario è alla ricerca di personale per varie posizioni e assumerà unità anche in Sicilia. In particolare, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha aperto delle posizioni a livello nazionale che mirano all’assunzione di laureati e diplomati: ecco le informazioni principali in merito a requisiti e scadenze per presentare la propria candidatura.

Ferrovie dello Stato: posizioni aperte

Come anticipato in apertura, le posizioni aperte da Ferrovie dello Stato sono rivolte all’intero territorio nazionale. Nello specifico, sono al momento aperte due posizioni da assistente per laureati, come indicato di seguito:

Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili;

Assistente Lavori Opere Tecnologiche.

Per quanto riguarda la prima posizione, il ruolo è legato al campo di Ingegneria e Progettazione, mentre la seconda mansione disponibile fa riferimento al settore di Trasporti e Logistica.

Ferrovie dello Stato, assunzioni Sicilia: requisiti

Come per ogni annuncio di lavoro, Ferrovie dello Stato ha indicato i requisiti necessari per poter fare domanda per le posizioni lavorative precedentemente citate. In merito alla posizione da Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili, i requisiti sono i seguenti:

Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti; Esperienza pregressa di almeno due anni, in cantieri nell’ambito della realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali, in ruoli analoghi;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Team system CPM (ex STR Vision CPM) e di software BIM come Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360;

Conoscenza base della lingua inglese ;

; Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, sono previsti anche i seguenti titoli preferenziali:

aver maturato esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della Direzione Lavori o Supervisione Lavori;

iscrizione all’albo professionale;

abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08 (corso di 120 h);

conoscenza e utilizzo di piattaforme digitali di collaborazione e software BIM.

Per quanto riguarda la posizione Assistente Lavori Opere Tecnologiche, i requisiti per poter fare domanda sono i seguenti:

Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrotecnica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office e SAP;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

(B2 del Quadro di riferimento europeo); Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Gradita conoscenza della normativa rilevante in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei sistemi di ingegneria ferroviaria e dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali.

Offerte lavoro Sicilia, Ferrovie dello Stato: scadenza domanda

Coloro i quali sono interessati a presentare la propria candidatura per le posizioni elencate dovranno fare domanda entro la data indicata. In particolare, per entrambe le posizioni c’è tempo entro il 22 maggio 2023 e per presentare la domanda bisognerà visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e candidarsi alla posizione prescelta.