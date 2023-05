Bonus 380 euro in arrivo: i beneficiari

Bonus 380 euro: nuovo aiuto del governo per coloro con un ISEE inferiore a 15 mila euro per comprare generi alimentari di prima necessità.

Un nuovo bonus 380 euro per le spese alimentari varato dal governo. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da luglio 2023 ed è indirizzato a coloro con un ISEE inferiore a 15 mila euro. Sarà chiamata “Carta risparmio spesa” e consentirà di acquistare esclusivamente generi alimentari.

Bonus 380 euro: i fondi stanziati

I finanziamenti, oltre 500 milioni di euro, sono stati già compresi nella legge di bilancio e i decreti attuativi, in procinto di approvazione in Parlamento, dovrebbero garantire l’avvio delle operazioni tramite la distribuzione di oltre un milione e 300 mila carte prepagate Postepay caricate con un importo di 385.50 euro.

Non si dovrà fare domanda per ottenere il bonus. Infatti, l’INPS, calcolando automaticamente i dati dei possibili beneficiari, smisterà e assegnerà le carte Postepay che verranno distribuite localmente dai Comuni. Gli unici requisiti sono quindi quelli di essere regolarmente iscritti all’anagrafe e di calcolare correttamente l’ISEE, che dovrà essere inferiore a 15 mila euro.

Le modalità di distribuzione

Non sarà presente un sistema di differenziazione degli accrediti basato sulle reali condizioni delle famiglie, pertanto, basterà avere un reddito inferiore a 15 mila euro per poter ricevere pienamente il bonus 380 euro. I dati reali delle famiglie verranno utilizzati per costruire un sistema di priorità in base alle necessità al fine di consegnare le tessere prima ai più bisognosi.

La precedenza verrà data ai nuclei familiari con almeno 3 componenti di cui uno nato entro il 31 dicembre 2009; a seguire verranno i nuclei familiari con almeno 3 componenti di cui uno nato entro il 31 dicembre 2005; e, infine, i nuclei familiari con almeno 3 componenti, senza discriminanti in base all’età.

Chi è escluso

Saranno automaticamente esclusi dal bonus i precettori di:

Reddito di Cittadinanza;

Reddito di inclusione (o altre misure di sostegno);

Cassa integrazione;

Forme di integrazione salariale coperte dallo Stato;

Indennità di disoccupazione;

Indennità di mobilità;

Fondi di solidarietà per integrare il reddito.

Il bonus 380 euro potrà essere speso esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e dovrà essere utilizzato almeno una volta entro il 15 settembre 2023, pena il blocco del conto.