Bonus tende da sole 2023: cos’è e chi può richiederlo

Bonus tende da sole 2023: anche per quest'anno e per il 2024 è stata rinnovata l'agevolazione per la detrazione fino a 30mila euro sulle spese.

Bonus tende da sole 2023: l’estate è in arrivo e tra gli ecobonus è presente anche quello delle tende da sole, rinnovato per il 2023 e per il 2024. Insieme ai bonus previsti per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico, si può ottenere questa agevolazione con un importo massimo di 30mila euro.

Ecco le informazioni sui requisiti per richiedere il bonus tende da sole 2023 e come fare domanda.

Bonus tende da sole 2023: che cos’è

Il bonus tende da sole è un’agevolazione fiscale per l’installazione di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti, con una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese totali sostenute, fino a 60mila euro, per unità immobiliare. La somma massima che si potrà detrarre sarà, quindi, di 30mila euro, nonché il 50% di 60mila euro. L’agevolazione può comprendere anche 2 immobili, se questi sono di un unico proprietario.

Bonus tende da sole 2023: chi può usufruirne

Il bonus tende da sole può essere richiesto da tutti i contribuenti nelle seguenti condizioni:

Sono proprietari di singole unità immobiliari residenziali , ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado;

, ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado; sono proprietari di parti comuni di edifici residenziali (condomini);

(condomini); possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per poter fare la richiesta non è necessario presentare il modello ISEE.

Bonus tende da sole 2023: i requisiti delle tende

È possibile consultare i requisiti che devono possedere le tende da sole nella guida ENEA. L’ agevolazione fiscale riguarda tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.

In particolare, le schermature devono essere:

applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall’utente;

a protezione di una superficie vetrata;

tende mobili;

schermature “tecniche”.

Come fare domanda

Per poter richiedere il bonus tende da sole, bisognerà inoltrare la domanda all’ENEA in via telematica, tramite il sito web effettuando l’accesso all’Area Utenti e trasmettendo la scheda descrittiva dell’intervento, entro 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere. Successivamente, bisognerà presentare la dichiarazione dei redditi per poter procedere alla detrazione.