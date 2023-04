Pagamenti pensioni maggio 2023: i dettagli e le date

Pagamenti pensioni maggio 2023: al via da martedì 2. L'accredito online potrà ricevere il versamento direttamente il 2, mentre fisicamente bisognerà rispettare il calendario in ordine alfabetico.

Pagamenti pensioni maggio 2023: quando arriveranno? Siamo tornati al sistema pre-pandemia il ché vuol dire che si riprenderà a pagare le mensilità il primo giorno bancabile di ogni mese, escludendo domeniche e festivi. Ciò vuol dire che nel prossimo mese i versamenti arriveranno il 2 maggio, in quanto l’1 è la festa dei Lavoratori: un giorno rosso non bancabile. Bisognerà avere un po’ di pazienza.

Pagamenti pensioni maggio 2023: gli aumenti

Sono previsti degli aumenti per i pagamenti delle pensioni di maggio 2023 per diverse categorie, come specificato dalla circolare INPS n. 35 del 3 aprile 2023: in primo luogo riceveranno gli aumenti coloro che attualmente si trovano a ricevere una somma pari o inferiore al minimo livello pensionistico stabilito dall’INPS; il calcolo complessivo è di un aumento pari al 1,5% in più nel 2023, cifra che sale a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età superiore ai 75 anni. Nel 2024, infine, si prevede un aumento totale di 2,7 punti percentuali.

Pagamenti pensioni maggio 2023: tempi e modalità

Per coloro che ricevono l’accredito direttamente sul proprio conto bancario, il versamento può avvenire direttamente il primo giorno bancabile del mese, salvo domeniche e giorni festivi: quindi, il 2 maggio. Maggio è un caso esemplare di slittamento in quanto la Festa dei Lavoratori ogni anno fa slittare i pagamenti, ma può capitare che capiti una domenica come primo giorno del mese. Per coloro che, invece, preferiscono ricevere i pagamenti pensioni maggio 2023 fisicamente allo sportello postale, è disponibile il calendario pubblicato da Poste italiane con il consueto ordine alfabetico e i vari giorni in cui sarà possibile ritirare la somma.

Pagamenti pensioni maggio 2023: le date dei pagamenti

Di seguito la lista con le date dei pagamenti delle pensioni di maggio 2023:

A-B martedì 2 maggio 2023;

C-D mercoledì 3 maggio 2023;

E-K giovedì 4 maggio 2023;

L-O venerdì 5 maggio 2023;

P-R sabato 6 maggio 2023 (soltanto mattina);

S-Z lunedì 8 maggio 2023.

Tutti i pensionati, infine, potranno visionare il proprio cedolino e importo ricevuto accedendo al sito ufficiale dell’INPS tramite l’inserimento delle apposite credenziali nell’area riservata.