UNICT – Test Medicina 2023, al via i TOLC: sedi e cosa portare

Test Medicina 2023: al via la prima sessione di test Tolc-MED per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.

Dal 13 aprile inizia la prima sessione di test Tolc-MED per l’accesso ai corsi a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Le prove dureranno fino a giorno 20 aprile e si terranno nelle aule informatiche delle Torri Biologiche e del Polo Bioscientifico. I candidati coinvolti saranno circa 3800; tuttavia, i posti provvisoriamente assegnati all’Università di Catania per l’anno accademico 2023/24 sono 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria.

La prova

Il test Tolc-MED dura 90 minuti e consiste in 50 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) su argomenti di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento.

Dove andare?

Le date ed i turni orari sono già stati assegnati a ciascun candidato al momento della prenotazione; le sedi sono le seguenti:

Torri Biologiche (Via Santa Sofia, 89);

Polo Bioscientifico di Agraria (Via Santa Sofia, 100).

Cosa portare?

Per svolgere la prova è necessario arrivare muniti di:

documento valido di identità / riconoscimento;

codice fiscale;

credenziali di accesso al portale CISIA;

stampa cartacea della ricevuta di iscrizione e avvenuto pagamento, disponibile nell’area riservata del portale CISIA.

Cosa non portare

Importante è ricordarsi che alcuni oggetti è meglio non portarli, per evitare problemi. Si tratta di:

Smartphone, smartwatch, smartglasses, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;

penne, matite, fogli in bianco, materiale di cancelleria in genere;

manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al bando: https://bit.ly/MedicinaUnict23.