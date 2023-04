Trasloca occupando la casa di un anziano ricoverato: denunciata

La donna, 34enne acese, stava approfittando della momentanea assenza di un anziano signore ricoverato in ospedale per occupare il suo appartamento.

Dei servizi di controllo sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Acireale, che sono intervenuti anche presso un complesso di alloggi di edilizia popolare, dove è stata segnalata la presenza di una donna intrusa in uno degli appartamenti.

La signora, 34enne acese, stava traslocando nell’immobile che, però, non era destinato a lei: approfittando dell’assenza dell’anziano proprietario, ricoverato in ospedale, la donna aveva danneggiato la porta d’ingresso principale e si era anche già sbarazzata di alcuni mobili presenti precedentemente nell’appartamento. Dopo essere stata colta sul fatto, è stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio.

Le altre indagini

Durante gli stessi controlli, i carabinieri hanno sorpreso un 25enne di Acireale alla guida della propria Audi A4, con un tasso alcolemico nel sangue misurato superiore alla soglia di 0,8 g/l.

Inoltre, due giovani acesi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e sono stati segnalati, quali assuntori di droga, alla Prefettura.

Una decina sono le sanzioni per violazioni al codice della strada. Tra le contestazioni, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente o con patente scaduta, omessa revisione periodica, mancato uso del casco protettivo e violazione della segnaletica stradale.