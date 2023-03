Incidente mortale a Catania: questa mattina, un giovane di 24 anni sarebbe rimasto vittima di un sinistro stradale a bordo della propria moto.

Un nuovo incidente mortale è avvenuto questa mattina sulle strade catanesi. A perdere la vita è stato un 24enne guardia giurata che è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Santa Sofia a Catania.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe perso la vita in un incidente autonomo mentre si trovava a bordo della propria moto nel corso della mattinata. La polizia municipale è al lavoro per indagare sul caso e comprendere meglio la dinamica dell’incidente.