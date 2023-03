Furbetti del Reddito di Cittadinanza: 87 indagati nel Catanese

87 le denunce che sono state sporte contro le false dichiarazioni di chi ha ottenuto il reddito di cittadinanza in modo indebito.

Nel Catanese, a seguito delle indagini dell’Inps e dei militari dell’Arma del Nil, sono state sporte 87 denunce per appropriazione indebita del reddito di cittadinanza a seguito di false attestazioni. Il danno stimato nei confronti dello stato sarebbe di 600mila euro.

Precisamente i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno denunciato gli indagati alla procura di Caltagirone i percettori che hanno ottenuto illegalmente il reddito di cittadinanza si trovano nel territorio di Caltagirone e di Palagonia.

È stato riscontrato che i sospettati non dichiaravano di percepire la disoccupazione agricola, non comunicavano i redditi da dipendente e operavano altre false attestazioni su composizione e redditi dei nuclei familiari; inoltre, sono stati scoperto alcuni extracomunitari che riscuotevano il sussidio, pur non residenti in Italia da almeno dieci anni.

Fra coloro che sono stati arrestati vi è anche un giovane che nel 2020 è stato arrestato per per associazione mafiosa, contraffazione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso. Il giovane in questione si sarebbe appropriato indebitamente di 8000 euro grazie alle false attestazioni che gli hanno permesso di ottenere il reddito di cittadinanza.

Dal 2021 sono state avviate diverse indagini dai carabinieri di Catania in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro e tale indagini stanno portando ad individuare circa 1000 presunti casi di appropriazione indebita di reddito di cittadinanza. Il danno allo Stato ammonterebbe così, nel quadriennio 2019-2022, a circa 7 milioni di euro secondo le stime di coloro che portano avanti le operazioni d’indagine.

Inoltre, è stato constato come circa la metà degli 87 arrestati ha già avuto precedenti penali come come spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, truffa ai danni dello Stato e falso.