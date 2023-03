Catania, rissa in discoteca: sospesa per 15 giorni l’attività dell’Ecs Dogana

La questura di Catania prende nuovi provvedimenti riguardo la nota discoteca catanese Ecs Dogana a causa della rissa avvenuta qualche giorno fa.

Il questore di Catania ha sospeso per quindici giorni le autorizzazioni per la gestione di una discoteca nei pressi del Porto di Catania. Tale provvedimento è stato adottato a causa di un intervento del personale delle volanti, la notte dello scorso 13 marzo, per via di una violenta rissa alle ore 00:50 circa con l’esplosione di colpi di arma da fuoco, di cui, tuttavia, non è stata trovata traccia.

La rissa è partita a causa di un’aggressione di un gruppo di giovani ai danni del barman, il quale si è rifiutato di somministrare da bere in modo gratuito per poi essere schiaffeggiato e poi colpito in testa con un bottiglia di vetro. Nello scontro sono stati coinvolti anche diversi avventori del locale che si son visti costretti a fuggire.

Da una nota della questura si evince che il locale ha subito molteplici danni: “Si tratta dell’ennesimo episodio (sul quale è in corso una scrupolosa ed accurata attività svolta dalla locale squadra mobile) che si verifica presso la discoteca “Ecs Dogana” che già più volte è stata teatro di risse e aggressioni, rappresentando grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione, suscitando notevole allarme sociale“. Si tratta del quarto provvedimento di sospensione delle autorizzazioni del locale, emesso dal Questore in meno di un anno in via cautelare.