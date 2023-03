Catania, scoppia rissa in un locale del Porto: aggredito barman

All'origine della rissa, secondo fonti locali, la pretesa di cocktail gratis.

Scoppiata, nelle scorse ore, una rissa all’interno di un locale del Porto di Catania che le volanti avrebbero raggiunto poco prima dell’una di notte.

Secondo quanto riferito da fonti locali, la discussione, ben presto degenerata in un’aggressione, sarebbe scattata per via della pretesa di alcuni clienti di ottenere dei cocktail gratis. Di fronte al rifiuto del barman, questi avrebbero aggredito l’addetto lanciandogli contro bottiglie. Sarebbero stati distrutti, inoltre, tavoli e sedie.

Sarebbero già state le indagini.