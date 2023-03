Catania, sorpresi a rubare in un cantiere edile: arrestati 2 pregiudicati

I due sono stati sorpresi a smontare ed asportare parti di un ponteggio installato per la ristrutturazione degli immobili, a Catania.

A Catania i carabinieri hanno tratto in arresto un 54enne ed un 23enne con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due (pregiudicati), di fatto, sono stati sorpresi dai militari (avvertiti da un passante) a smontare ed asportare parti del ponteggio di un cantiere edile di via Plebiscito.

Inoltre i due uomini avevano già caricato su una Citroen C3 quattro pedane, poi restituiti al proprietario. È quanto accertato dai carabinieri dopo aver identificato e bloccato i due. Questi ultimi sono stati posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

Non si tratta per certo del primo caso di furto in cantieri edili della zona. Basti pensare che, nel corso dell’ultimo anno, circa venti persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre per una decina è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. In totale, i carabinieri hanno restituito ai legittimi proprietari 600 pedane di alluminio, 12 scale, 12 pannelli in poliuretano zincati, 22 colli in polistirene, 17 tubolari, elementi vari per ponteggi e attrezzature da lavoro.