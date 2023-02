Maltempo, ancora danni: grosso albero blocca strada nel Catanese [FOTO]

Maltempo, danni e disagi nel Catanese: richiesti numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, al lavoro senza sosta.

Maltempo: non accenna ad allontanarsi il ciclone mediterraneo che ha investito la Sicilia nelle ultime ore, flagellando la parte orientale dell’Isola. Infatti, dopo l’allerta rossa di ieri, proseguita per la giornata di oggi, è stata confermata la chiusura delle scuole in gran parte della Sicilia Orientale.

Tuttavia, i danni sono molteplici: tra fiumi esondati e allagamenti, mareggiate e alberi caduti, le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco tra ieri e oggi sono state numerosissime. Secondo l’ultimo report diffuso dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania attorno alle ore 12 circa, da stamattina si contano le seguenti richieste:

n° 18 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania da inizio turno (ore 08:00), riguardanti principalmente dissesti statici, alberi e pali pericolanti, soccorso a persone;

n° 11 interventi in corso di cui: n° 4 di dissesti statici a Paternò, San Pietro Clarenza, Acireale e Catania; n° 3 soccorsi a persone di cui n°1 a Caltagirone e n°2 a Licodia Eubea; n° 3 alberi pericolanti di cui n°1 a Mascalucia e n°2 a Catania.

Interventi ancora da espletare n°109.

Inoltre, la zona più colpita risulta essere quella di Catania centro, con oltre n°50 interventi da espletare, mentre l’area dei paesi etnei Belpasso, Massannunzata, Nicolosi e Mascalucia prevede ancora oltre n°30 da espletare

e nel calatino oltre n°9 interventi da espletare.

Ed è proprio sulla strada per Licodia Eubea che un grosso albero è caduto sulla carreggiata, tranciando un palo di illuminazione stradale e rete telefonica e rendendo necessario l’intervento sul posto della squadra operativa del distaccamento di Vizzini. Infine, nel territorio tra Riposto e Mascali, in località Fondachello, si segnalano disagi sul lungomare.