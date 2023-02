Meteo Sicilia, è “allerta rossa” per parte dell’Isola: l’avviso

Meteo Sicilia: diramata anche "l'allerta rossa" per parte del territorio regionale. Di seguito il nuovo avviso della Protezione Civile nel dettaglio.

Meteo Sicilia: il maltempo punta l’Isola. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha appena diffuso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e diramato “l’allerta rossa” per parte del territorio regionale: interessata anche la provincia di Catania.

Si esplicita che l’allerta in questione vale tanto per il rischio idrico quanto per quello idrogeologico e che l’avviso è valido fino alle ore 24:00 di domani, giovedì 9 febbraio.

Meteo Sicilia: l’avviso nel dettaglio

Le condizioni meteo-avverse dovrebbero riguardare, in particolare, il settore orientale della Sicilia. Il nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile riferisce che per domani, giovedì 9 febbraio, sono attese precipitazioni “sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia ionica e sud-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati“.

Attese, invece, precipitazioni “sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Sicilia centrale ed orientale tirrenica”.

Inoltre, secondo quanto precisato dalla Protezione Civile, persisteranno venti orientali da forti a burrasca. L’avviso riferisce di “rinforzi fino tempesta sulla Sicilia sud-orientale” già a partire dal pomeriggio.

Non si escludono, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte.

Di seguito un’immagine tratta dall’ultimo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.