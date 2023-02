Maltempo in Sicilia: intense nevicate in alcune zone dell’Isola [FOTO&VIDEO]

Maltempo in Sicilia, non solo vento e pioggia ma anche neve: le immagini e i vdeo delle nevicate nell'Isola.

Maltempo: oltre il forte vento e la pioggia incessante, anche la neve sta colpendo alcune zone della Sicilia. Infatti, l’allerta rossa diramata per la giornata di oggi riguardo le condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia orientale, inglobava anche i principali rilievi come l’Etna e i Nebrodi. Ed è proprio in queste zone che sono in corso abbondanti nevicate, con disagi per le popolazioni e spazzaneve al lavoro senza sosta. Per esempio, nel corso della mattinata, si sono verificati danni ad alcuni pali dell’illuminazione sull’Etna a causa del forte vento.

Sebbene in queste zone capitino le nevicate nel periodo invernale, si tratta spesso di un evento raro e di breve durata che, insieme ai disagi, porta anche tanto stupore. Di seguito, i video e le immagini delle nevicate avvenute a Santa Domenica Vittoria (ME) questa mattina.