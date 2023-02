Allerta meteo Sicilia: i comuni e le zone interessate

Allerta meteo Sicilia: è allerta rossa nella parte orientale dell'isola. Ecco i comuni e le province interessate.

Meteo Sicilia: diramata ieri dalla protezione civile l’allerta di colore rosso per la giornata di oggi fino alle ore 24. Secondo quanto riportato dall’avviso, le zone interessate sono quelle appartenenti al settore orientale dell’Isola, dove molte scuole sono state chiuse per prevenzione. Nella mattinata di oggi, nuovo avviso da parte della protezione civile con i livelli di allerta per tutti i comuni delle province interessate. Ecco la situazione nel dettaglio.

Meteo Sicilia: i comuni in allerta rossa

Per la provincia di Catania, i comuni a dover fare i conti con l’allerta rossa sono i seguenti:

Belpasso;

Bronte;

Caltagirone;

Camporotondo Etneo;

Catania;

Grammichele;

Misterbianco.

Situazione critica anche nelle altre province. Per la provincia di Enna, allerta meteo che vede precipitazioni a carattere di neve, e le zone più interessate sono soprattutto quelle del comune del capoluogo di provincia Enna e di Piazza Armerina.

Per la provincia di Messina, comune di Messina zona in allerta rossa, insieme ai comuni di Caprileone e Longi.

Nel siracusano, sarà allerta rossa in comuni come Lentini, Pachino e Carlentini, meno grave, invece, la situazione nel capoluogo di provincia Siracusa.

La situazione della zona del ragusano vede solo i comuni di Ragusa e di Modica particolarmente interessati all’allerta di colore rosso.