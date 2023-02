Maltempo in Sicilia, domani scuole chiuse in diversi Comuni: dove

Domani scuole chiuse in mezza Sicilia per via del maltempo previsto: dove, nel dettaglio.

Secondo le previsioni degli esperti, è alle porte una giornata all‘insegna del maltempo, almeno in Sicilia. Per l’area orientale dell’Isola è stata persino diramata una nuova “allerta rossa”. Dopo la pubblicazione del nuovo avviso del Dipartimento regionale della Protezione Civile, molti sindaci siciliani hanno emanato ordinanze di chiusure delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di domani.

Scuole e università chiuse a Catania

Nel capoluogo etneo gli studenti di ogni età, domani, resteranno a casa. Di fatto il Commissario Straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, ha disposto la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Nel frattempo è emerso che anche le sedi dell’ateneo catanese non apriranno le proprie porte agli studenti e le attività didattiche, scientifiche e culturali previste verranno sospese.

Sicilia: istituti chiusi in altri Comuni

Dall’Agrigentino al Messinese: i Comuni in cui domani, giovedì 9 febbraio, le scuole rimarranno chiuse sono davvero molti. Di seguito l’elenco, in aggiornamento.

Nel Catanese:

Motta Sant’Anastasia;

Mascalucia;

Acireale;

Aci Castello;

Biancavilla;

Belpasso;

Aci Catena;

Scordia;

Sant’Agata Li Battiati;

Misterbianco;

Mineo;

Paternò;

Tremestieri Etneo;

Catania.

Nel Siracusano:

Priolo Gargallo;

Siracusa;

Augusta;

Pachino;

Noto;

Ferla;

In provincia di Messina, invece:

Taormina;

Letojanni;

Sant’Alessio Siculo;

Santa Teresa di Riva;

Savoca;

Antillo;

Furci Siculo;

Roccalumera;

Pagliara;

Mongiuffi Melia;

Nizza di Sicilia.

Nell’Agrigentino:

Agrigento;

Cammarata.

Nel Ragusano:

Giarratana;

Ragusa;

Rosolini;

Vittoria.

Il primo cittadino di Enna, Maurizio Dipietro, ha optato per la chiusura degli istituti per ben due giorni: oltre che per domani, per venerdì 10 febbraio.

In aggiornamento…