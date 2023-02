Maltempo in Sicilia: chiuse alcune strade per danni e mareggiate

Maltempo in Sicilia, si segnalano i primi disagi legati alla viabilità delle strade: ecco le informazioni principali.

A seguito del maltempo che sta caratterizzando il nostro territorio da già qualche ora si segnalano i primi disagi legati alla viabilità delle strade.

Per esempio, è stata disposta la chiusura di un tratto della Strada Statale 114 “Orientale Sicula” a causa di un allagamento causato da una mareggiata. Nello specifico la chiusura è stata disposta all’altezza del chilometro 11,600, nella località di Santa Margherita, in provincia di Messina.

Anche a Nicolosi si segnala un interruzione della circolazione lungo la Sp 92 a causa di alcuni pali della luce in cemento finiti in terra e i cavi in strada.

Le zone particolarmente colpite sono proprio quelle della Sicilia orientale, in cui date e condizioni avverse delle ultime ore è stata diramata allerta rossa, per Catania, Messina e Siracusa con chiusura delle scuole e dei locali universitari. Mentre nel resto dell’isola vige un’ allerta meteo arancione e gialla. Tutto dovuto al “Ciclone Nikòla” di cui si è tanto parlato nelle ultime ore: un nocciolo di aria artica continentale che arriva direttamente dalla Russia e che interesserà le nostre zone almeno fino a venerdì. Per la giornata di domani, si parla addirittura della presenza di ”nubrifragi di neve‘‘ caratterizzati da temperature basse ed anche tonnellate di neve a quote collinari secondo quanto riportato da ”Ilmeteo.it”.

Totalmente opposto al ciclone Medicane, che ha preoccupato la popolazione sicula negli scorsi anni. Estremità che chiaramente hanno come unica base una sola cosa: il drastico cambiamento climatico che sta vivendo il nostro pianeta degli ultimi decenni.