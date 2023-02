Aeroporto Catania: possibili disagi e ritardi dovuti al maltempo

Possibili disagi e ritardi per i voli in partenza e in arrivo a Fontanarossa a causa del maltempo: l'avviso dell'aeroporto di Catania.

L’aeroporto di Catania ha reso noto tramite un post sulla propria pagina Facebook che potrebbero verificarsi dei disagi e ritardi nella giornata di oggi 9 febbraio, per i voli in partenza e in arrivo a Fontanarossa, a causa del maltempo che sta interessando la provincia etnea.

Sulla città di Catania e sulla provincia etnea sono in corso da diverse ore temporali, forti piogge e tempeste di fulmini. Infatti, per la giornata odierna è stato lanciato un avviso per allerta rossa dalla Protezione Civile, con annessa chiusura delle scuole e dei locali universitari.

Dunque, è possibile si verifichino diversi disagi e ritardi anche all’Aeroporto di Catania per voli in arrivo e in partenza. Tuttavia, attualmente risulta tutto regolare, come riportato dalla pagina Facebook ”Sicilia in volo”.