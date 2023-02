Meteo Sicilia, pioggia e neve sull’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia, il maltempo prosegue sull'Isola tra piogge, venti e qualche nevicata, ecco le previsoni meteo per i prossimi giorni in Sicilia.

Meteo Sicilia, prosegue una delle settimane più fredde per tutta l’Isola, sono previsti infatti venti, piogge, acquazzoni su tutto il territorio. Tuttavia, questo ha allarmato la Protezione Civile che ha già emanato l’allerta gialla per l’Isola, ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per la Sicilia.

Ad esempio nella giornata di oggi è prevista neve ad Enna con una minima che addirittura scende a -1 grado, invece è prevista una massima di 4 gradi a Caltanissetta con piogge deboli. Mentre è prevista pioggia a Ragusa e Siracusa: nel ragusano è prevista una minima di 3 gradi e una massima di 5 gradi, invece a Siracusa è prevista una minima di 7 gradi e una massima di 9 gradi.

Anche a Palermo è prevista pioggia, con temperature che andranno dai 7 ai 10 gradi, è prevista invece solo qualche nuvola a Messina, ma con temperature che non dovrebbero superare i 10 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 9 febbraio

La situazione meteo non dovrebbe variare giorno 9, infatti sono previste nevicate miste a piogge a Caltanissetta e a Ragusa. Nel ragusano è prevista una massima di 6 gradi, mentre a Caltanissetta è prevista una minima di 2 gradi e una massima di 4 gradi. Tuttavia la città più fredda rimane Enna dov’è prevista neve è una minima di 0 gradi.

A Trapani invece sono previste delle precipitazioni con temperature che variano tra i 7 e gli 11 gradi, situazione simile anche a Palermo dove sono previste piogge e le temperature varieranno tra i 6 e i 10 gradi. Previsto maltempo anche ad Agrigento, infatti è prevista pioggia con temperature che variano tra i 6 e gli 8 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 10 febbraio

Non sono previsti cambiamenti sotto l’aspetto meteo nemmeno per giorno 10 febbraio, infatti è prevista pioggia a Palermo con temperature che variano tra gli 8 e gli 11 gradi, situazione simile anche a Trapani dove la massima prevista è di 10 gradi.

Ma non solo poggia, è prevista neve a Enna con una minima di -1 grado, che anche per la giornata del 10 febbraio è la provincia più fredda dell’Isola. Infine è previsto brutto tempo anche a Ragusa e a Caltanissetta, nel ragusano è prevista una massima di 6 gradi, mentre a Caltanissetta la massima prevista è di 4 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Anche la città di Catania sarà vittima di piogge di questi giorni. Infatti già nella giornata di oggi l’aria è molto più fredda e non sono da escludere eventuali precipitazioni, per quanto concerne la giornata di domani 9 febbraio sul capoluogo etneo è prevista pioggia ma le temperature si dovrebbero aggirare intorno ai 10 gradi.

Invece per quanto concerne venerdì 10 sono previste anche in questo caso piogge e temperature che varieranno tra i 10 e gli 11 gradi, inoltre è previsto un vento molto forte.