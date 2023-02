Bonus occhiali 2023: come richiederlo e a chi spetta

Manca poco all'entrata in vigore del bonus occhiali 2023. Di seguito tutti i dettagli: come usufruirne e chi potrà sfruttare l'agevolazione proposta dal governo.

Il bonus occhiali 2023 è ormai in vigore da tempo, in particolare si tratta di un’agevolazione per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive introdotta ben due anni fa. Tuttavia il bonus in questione non è mai stato attuato fino a quanto il 15 dicembre 2022 il tanto atteso decreto attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il bonus occhiali 2023 potrà essere richiesto cittadini solo quando verrà attivata la piattaforma online del Ministero della Salute, tramite la quale gli interessati potranno scaricare un voucher o in alternativa un rimborso per acquisti già effettuati.

Bonus occhiali 2023: chi potrà usufruirne

Il bonus occhiali 2023 è stato introdotto dal governo come aiuto economico per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto a cittadini con disponibilità economiche non ottime, il voucher è pari ad una tantum di 50 euro o un rimborso. I richiedenti potranno usufruire dell’agevolazione solamente nel caso in cui il proprio ISEE non sia superiore ai 10.000 euro.

Come richiedere il bonus occhiali 2023

Come ormai la maggior parte dei bonus, anche il bonus occhiali 2023 dovrà essere richiesto tramite via telematica. In particolare il richiedente del bonus dovrà registrarsi sul sito del Ministero della salute, tramite Spid, Cie, Cns o potrà recarsi ad un CAF. Tuttavia la piattaforma non è ancora attiva, ma verrà resa attiva a breve. Per coloro che hanno già effettuato l’acquisto compreso tra il 1 gennaio ed il 14 febbraio 2023 c’è la possibilità di richiedere il rimborso di 50 euro. In questo caso, i cittadini potranno richiedere il rimborso entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma del Ministero.

Mentre per i cittadini che hanno intenzione di sfruttare il bonus occhiali 2023, si potrà fare richiesta fino al 31 dicembre 2023. Dopo aver presentato la domanda, arriverà un codice QR con il quale si potrà acquistare il proprio articolo richiesto. Quest’ultimo dovrà essere acquistato entro e non oltre 30 giorni dalla creazione del codice QR.