Allerta meteo, domani scuole chiuse in alcuni Comuni siciliani: dove

Allerta meteo, scuole chiuse in alcuni Comuni siciliani: l'elenco delle aree interessate.

Allerta meteo: prosegue l’allarme maltempo per la Sicilia Orientale anche per la giornata di domani. A tal proposito, anche per la giornata di domani le scuole di diversi Comuni siciliani resteranno chiuse. Tra i primi a dare comunicazione della proroga alla chiusura delle scuole per la giornata di domani, 10 febbraio 2023, il Comune di Catania, tramite un’ordinanza del Commissario Mattei.

Tuttavia, l’allerta è prevista per vaste aree della regione e altri Comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole anche domani. Di seguito, l’elenco in aggiornamento dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel loro territorio:

Gravina di Catania;

Misterbianco;

Mascalucia;

Belpasso;

Paternò;

Acireale.

In aggiornamento…