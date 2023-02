Allerta meteo, scuole chiuse a Catania: nuova ordinanza del Comune etneo

Allerta meteo, scuole chiuse a Catania: prorogata la chiusura degli edifici scolastici a causa del maltempo.

A seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione Civile Regionale, con previsione della persistenza di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e forti venti di burrasca con livello di criticità ALLARME, per rischio idrogeologico e idraulico, il Commissario Straordinario Piero Mattei ha disposto anche per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi Comunali.

L’Amministrazione Comunale raccomanda, altresì, di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori e di prestare particolare attenzione nei tratti stradali del centro storico coincidenti con il percorso delle festività agatine, anche a causa del potenziale rischio cera su sedime bagnato.