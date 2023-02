Aeroporto Catania, disagi e voli dirottati per il maltempo: l’avviso SAC

Aeroporto Catania: a causa del persistere di vento e piogge forti, la SAC ha annunciato possibili disagi a Fontanarossa.

Aeroporto Catania: non sono certo momenti di facile gestione, quelli in corso a Fontanarossa. Infatti, a causa del persistere delle cattive condizioni meteo dalla giornata di ieri, caratterizzata da un’allerta rossa, e dall’allerta arancione di oggi, sono previsti numerosi disagi allo scalo catanese. A tal proposito, la SAC ha rilasciato un avviso ai passaggeri riguardo le condizioni giornaliere del traffico aereo, riportato di seguito:

“La SAC informa che il traffico aereo programmato su Catania Fontanarossa nella giornata odierna

subirà variazioni a causa del persistere delle gravi condizioni meteo avverse. I passeggeri in partenza sono invitati a contattare le rispettive compagnie aree prima di recarsi in aeroporto, per ricevere aggiornamenti sullo stato del proprio volo”.