Nuova truffa online: finto messaggio dall’Inps

Nuova truffa online con un finto messaggio da un account fake dell'Inps. Ecco tutte le info utili per stare attenti e non farsi ingannare.

Una nuova truffa online si aggira tra gli utenti italiani. Infatti, l’ultima riguarda un finto messaggio dell’Inps in cui si legge “Pagamento di 715 euro in sospeso”, ma si tratta di una truffa. Infatti Inps ha diffuso un messaggio per avvisare i cittadini e prestare attenzione. “Attenzione! È in corso un nuovo tentativo di truffa via mail che utilizza il nostro logo e promette rimborsi di tasse. Non cliccate sul link e non fornite nessun dato! Verificate sempre le comunicazioni che ricevete nel vademecum antitruffe pubblicato sul sito Inps”.

Bisogna prestare attenzione e ricordare che nessuna azienda o ente chiede mai le coordinate bancarie tramite sms. Dunque, non bisogna mai aprire mail sospette o cliccare su link che non sembrano autentici.