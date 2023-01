Concorso Accademia Aeronautica 2023, bando per 105 posti: requisiti e prove

Concorso Accademia Aeronautica: ammissione per 105 Allievi. Cosa sapere sulla procedura? Dai requisiti alle prove, passando per le scadenze: le informazioni.

Concorso Accademia Aeronautica 2023: reso pubblico il bando per l’ammissione alla prima classe dei corsi regolari, per l’Anno Accademica 2023/2024. Cosa sapere in merito?

I posti a disposizione

Secondo quanto riportato dal bando in questione, si mettono a disposizione posti per 105 Allievi. Di seguito la suddivisione nel dettaglio:

58 posti : per ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota;

: per ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota; 14 posti : per ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica;

: per ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 16 posti : per ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico;

: per ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico; 9 posti : per ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico;

: per ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 8 posti: per ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.

I concorrenti, ad ogni modo, sono tenuti a presentare domanda di partecipazione per uno solo tra i ruoli esplicitati. Per ulteriori informazioni in merito alle riserve, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorso Accademia Aeronautica 2023: i requisiti richiesti

I requisiti richiesti ai concorrenti sono molteplici. Per citarne soltanto alcuni:

essere cittadini italiani; avere compiuto il 17esimo anno di età e non superare il giorno di compimento del 22esimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ulteriori informazioni in merito sono riportanti dal bando; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; godere dei diritti civili e politici; avere tenuto condotta incensurabile; nel caso di minorenni, necessario il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale (o del tutore) a contrarre l’arruolamento volontario nell’Aeronautica Militare.

A chiunque desiderasse conoscere tutti i requisiti richiesti si consiglia la lettura del bando in formato integrale.

Concorso Accademia Aeronautica 2023: le prove previste

Coloro che aspirano ad ottenere uno tra i posti messi a bando dovranno sapere che per ottenerlo occorrerà superare diverse fasi. Servirà, in particolare:

superare una prova preselettiva; superare gli accertamenti psicofisici (per gli aspiranti Arma Aeronautica Ruolo Armi, Corpo Genio Aeronautico, Corpo Commissariato Aeronautico e Corpo Sanitario Aeronautico); per gli aspiranti Corpo Sanitario Aeronautico, superare una prova scritta di selezione culturale in Biologia, Chimica e Fisica; superare prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali; dedicarsi ad un componimento breve in lingua italiana; superare una prova orale di Matematica.

La presentazione della domanda

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione entro e non oltre giorno 11 febbraio 2023.