Concorso Accademia Esercito: domande, requisiti e scadenze

Al via Concorso Accademia Esercito 2023: di seguito tutte le info utili per presentare domanda e i requisiti richiesti per ogni candidato.

È stato pubblicato il bando di concorso Accademia Esercito 2023 per l’ammissione di complessivi 146 Allievi al 205° corso dell’Accademia Militare per Armi e Corpi dell’Esercito Italiano. La selezione per l’anno accademico 2023 – 2024 è aperta a candidati diplomati. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 11 febbraio 2023.

Concorso Accademia Esercito: i posti

Per l’anno accademico 2023 – 2024 è stato dunque indetto il concorso finalizzato all’ammissione di 146 Allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare per Armi e Corpi dell’Esercito.

In particolare, i concorrenti potranno presentare domanda per uno solo dei seguenti canali reclutativi, di cui indichiamo i rispettivi posti messi a concorso:

Armi varie (Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni) – n. 92 posti ;

; Corpo degli ingegneri e Arma dei trasporti e dei materiali – n. 30 posti ;

; Corpo di commissariato – n. 10 posti ;

; Corpo sanitario (medicina e chirurgia) – n. 14 posti.

Requisiti

Possono accedere al concorso per allievi del 205° corso dell’Accademia Militare i candidati in possesso dei requisiti di seguito riportati:

cittadinanza italiana;

avere compiuto il 17 º anno di età e non superare il giorno di compimento del 22 º anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo trovarsi nelle situazioni indicate nel bando in cui il limite massimo d’età viene elevato;

avere conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022 – 2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado , previsto per l’ammissione ai corsi universitari, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di equivalenza;

, previsto per l’ammissione ai corsi universitari, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di equivalenza; idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere tenuto condotta incensurabile;

non avere tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito italiano;

avere riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Riserve

Tuttavia, come ogni concorso anche questo include delle riserve.

30% agli Allievi che frequentano l’ultimo anno delle Scuole Militari e, nello specifico:

– 20% per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari dell’Esercito;

-10% per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari delle Forze Armate;

I posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) saranno devoluti all’altra;

3% al coniuge e ai figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

al coniuge e ai figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 10% al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in qualità di Sergente in servizio permanente, Volontario in Servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno 12 mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

Selezioni

Il concorso 2023 per l’ammissione al corso dell’Accademia Militare di 146 allievi per Armi e Corpi dell’Esercito si svolgerà mediante le fasi sotto elencate, descritte nel dettaglio nel bando scaricabile al termine dell’articolo:

prova scritta di preselezione;

prove di efficienza fisica;

accertamenti attitudinali;

accertamenti psicofisici;

prova scritta di composizione italiana;

prova di conoscenza della lingua inglese;

prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, soltanto per i candidati ai posti per il Corpo sanitario;

per i candidati ai posti per il Corpo sanitario; prova orale di matematica;

tirocinio, che durerà all’incirca 30 giorni, durante i quali tutti i partecipanti saranno selezionati ulteriormente in base al rendimento fornito nelle attività militari, scolastiche e attitudinali / comportamentali.

Si precisa che il tirocinio si terrà presso l’Accademia Militare di Modena, mentre le altre fasi sopra elencate avranno luogo a Foligno, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

Domanda di partecipazione

Chi intende partecipare al concorso dovrà inviare la propria domanda di partecipazione entro l’11 febbraio 2023 con procedura telematica attraverso il sito del Ministero della Difesa. Si ricorda che per poter effettuare la domanda correttamente si dovrà essere in possesso di SPID o di CIE.