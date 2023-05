A Catania l’evento “Mira al tuo futuro” per conoscere l’Esercito Italiano: quando e dove

L'Esercito Italiano ha organizzato un evento intitolato "Mira al tuo futuro" per fare conoscere le prospettive lavorative che offre. Di seguito le informazioni.

A partire da venerdì 12, fino a domenica 21 maggio 2023, l’evento “Mira al tuo futuro” sarà ospitato presso il Centro Commerciale Porte di Catania.

L’organizzazione è a cura dell’Esercito Italiano, che in questa occasione prevede ogni giorno diverse attività, tra cui mostre, esercitazioni pratiche, l’esposizione di mezzi operativi e vari stand per dare informazioni e presentare materiale illustrativo per conoscere meglio l’Esercito e le prospettive lavorative e professionali che offre.

Per avere ulteriori informazioni su questa iniziativa, è possibile consultare il sito portedicatania.it e le pagine social del Centro Commerciale, sempre aggiornate sugli eventi.