Catania, annunciato l’Etnabook2023: le date

Annunciata la V edizione di Etnabook2023, Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania, che si svolgerà a Palazzo della Cultura. Ecco le date.

È stata annunciata la V edizione di Etnabook2023, Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania. La tematica dell’edizione di quest’anno sarà “Le Parole”, un argomento molto importante nel contesto attuale dove, tra l’abuso dei social e il politically correct, occorre trovare una giusta mediazione, con l’obiettivo di ridare alle parole il loro valore.

Etnabook, si svolgerà dal 19 al 23 settembre al Palazzo della Cultura di Catania, quartier generale del festival e in altre location dislocate nell’hinterland. Dopo la scorsa edizione, che ha visto l’ingresso come Consulente Artistico del professor Alessandro Cecchi Paone, anche quest’anno Etnabook si fregia di un importante arrivo, entra infatti a far parte del Comitato Tecnico Scientifico il giornalista e scrittore Francesco Musolino. Nella quinta edizione si rinnova la partnership con il Premio InediTo – Le colline di Torino, diretto dallo scrittore e cantante jazz Valerio Vigliaturo, un premio molto esclusivo punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite.

Tra gli ospiti ci sarà nuovamente Drusilla Gucci, autrice del libro “Lilith e Abrham”, un dark fantasy gotico e misterioso, che in questa edizione presenterà il secondo volume dal titolo “La dama in nero”.

Il Festival prevedrà le seguenti sezioni: EtnaStar, EtnaKids, Etnabook Lab e, alle pendici dell’Etna, Expo Pedara.

Il cuore di Etnabook resta, come sempre, il Premio Letterario Cultura sotto il vulcano, un concorso che raccoglie opere di tanti autori emergenti e non solo, proveniente da tutta Italia; il premio è articolato in tre sezioni: Poesia, Narrativa/Saggio, Un libro in una pagina.