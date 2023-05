Eventi astronomici maggio 2023: tra luna dei fiori e baci celesti

Eventi astronomici maggio 2023: anche il quinto mese dell'anno vede spettacoli imperdibili per gli appassionati di astronomia. Ecco gli appuntamenti celesti più interessanti.

Eventi astronomici maggio 2023: quinto mese dell’anno che sarà ricco di eventi offerti dai corpi celesti, quindi non resta che guardare con gli occhi all’insù o attraverso un telescopio per poter osservare alcuni degli spettacoli più suggestivi per gli appassionati di astronomia e non. Ecco l’elenco di alcuni degli eventi più interessanti con le date da segnare sul calendario.

Eventi astronomici maggio 2023: la Luna dei fiori

Venerdì 5 maggio, alle ore 19:36 circa, si verificherà un imperdibile plenilunio: la cosiddetta Luna dei fiori. Il nome è stato dato dai nativi americani per celebrare l’inizio della stagione primaverile. Quest’anno, ad aggiungersi al fenomeno della Luna dei fiori potrà esserci anche il raro fenomeno dell’eclissi penombrale e le stelle cadenti le eta Aquaridi, ovvero le meteore del mese di maggio.

Eventi astronomici maggio 2023: i baci celesti

Altro momento da segnare sul calendario è quello che avverrà nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio, per il primo bacio celeste tra la Luna e Saturno. Gli altri baci celesti saranno, invece, tra Giove e la Luna mercoledì 17 maggio, Terra e Venere martedì 23 maggio e nuovamente la Luna che si incontrerà con Marte mercoledì 24 maggio.

Eventi astronomici maggio 2023: la Luna nuova

Venerdì 19 maggio si potrà ammirare la Luna nuova, ovvero quella fase lunare in cui l’emisfero visibile risulta completamente in ombra.

I pianeti visibili

I pianeti del sistema solare che saranno visibili nel corso del mese di maggio saranno Marte, Venere e Saturno che spunterà in direzione sud-est e si potrà facilmente individuare nella seconda metà della notte.

Le stelle

Il mese di maggio offrirà la possibilità di osservare alcune delle stelle più brillanti, rivolgendo lo sguardo più a Nord-Est. Sarà, infatti, possibile ammirare Arturo e la stella Vega mentre continua ad essere visibile anche l’Orsa Maggiore. Altre stelle molto facili da individuare sono, inoltre, Regolo e Spica.