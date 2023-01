Carta acquisti 2023: cos’è e come richiederla

Carta acquisti 2023: in cosa consiste questa misura? Tutte le informazioni principali in merito a requisiti per richiedere e ottenere questo beneficio.

Carta acquisti 2023: in arrivo questa misura per pagare spese alimentari presso negozi convenzionati, spese sanitarie e bollette, rivolta a chiunque avesse bisogno e si trovasse in situazione economiche disagiate. Si potrà accedere all’agevolazione in questione se si ha almeno un figlio in carico inferiore ai tre anni o al raggiungimento dei 65 anni. A disposizione 80 euro ogni due mesi per spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas, di seguito tutte le informazioni utili.

Carta acquisti 2023: cos’è

In particolare la carta acquisti 2023 è una carta di pagamento elettronica, prepagata ricaricabile e gratuita del valore di 40 euro mensili e viene ricaricata ogni due mesi con 80 euro. Potrà essere utilizzata per fare acquisti presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie aderenti, per pagare le utenze per energia elettrica e gas, e usufruire di sconti presso punti vendita convenzionati. La carta acquisti 2023 è stata introdotta dal decreto legge 25 giugno 2008, n.112 e fa parte delle misure adottate dal Governo italiano per offrire un sostegno economico alle persone svantaggiate e bisognose. Il beneficio è erogato dall’INPS, mentre la carta è emessa da Poste Italiane.

Carta acquisti 2023: requisiti

Per poter beneficiare della carta acquisti 2023 occorre avere un’età uguale o superiore a 65 anni oppure inferiore a 3 anni. Nel secondo caso il titolare della carta dovrà essere un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, è necessario ISEE e di reddito aggiornati in base al tasso di inflazione Istat, come indicato al Ministero dell’economia attraverso una nota del 3 gennaio 2023.

Hai diritto alla Carta Acquisti se possiedi contemporaneamente i seguenti requisiti:

hai compiuto 65 anni di età ;

; sei cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, oppure sei familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

oppure sei familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria; sei iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

(Anagrafe comunale); se sei tra i 65 e i 70 anni sei titolare di trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai tuoi redditi, sono pari o inferiori a 7.640,18 euro nel 2023 con valore massimo ISEE pari a 7.640,18. Se over 70, l’ISEE massimo è sempre di 7.640,18, i redditi percepiti non possono superare i 10.186,91 euro all’anno;

che, cumulati ai tuoi redditi, sono pari o inferiori a 7.640,18 euro nel 2023 con valore massimo ISEE pari a 7.640,18. Se over 70, l’ISEE massimo è sempre di 7.640,18, i redditi percepiti non possono superare i 10.186,91 euro all’anno; se sei genitore di un bambino minore di 3 anni hai un valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18;

singolarmente o insieme al tuo coniuge non sei intestatario di più di una utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche o di più di una utenza del gas;

elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche o di più di una utenza del gas; singolarmente o insieme al tuo coniuge non possiedi più di un autoveicolo, più di un immobile ad uso abitativo con quota superiore o uguale al 25%, o immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;

con quota superiore o uguale al 25%, o immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; il tuo patrimonio mobiliare (o insieme a quello del tuo coniuge) non è superiore a 15mila euro in base a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE;

in base a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE; non usufruisci di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di lunga degenza o detenuto.

Requisiti carta acquisti 2023: età inferiore ai 3 anni

eserciti la responsabilità genitoriale o sei il soggetto affidatario di un minore di età inferiore a 3 anni;

o sei il soggetto affidatario di un minore di età inferiore a 3 anni; sei cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE , oppure sei familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

, oppure sei familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria; non sei intestatario (da solo o insieme all’altro genitore) di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas e di più di due autoveicoli;

(da solo o insieme all’altro genitore) di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas e di più di due autoveicoli; non sei proprietario (da solo o insieme all’altro genitore) di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, e di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;

(da solo o insieme all’altro genitore) di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, e di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%; il patrimonio mobiliare (tuo o insieme all’altro genitore) non supera i 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;

(tuo o insieme all’altro genitore) non supera i 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE; hai un ISEE in corso di validità inferiore a 7.640,18 euro per l’anno 2023.

Carta acquisti 2023: come funziona, limiti e durata

La carta acquisti 2023 viene emessa gratuitamente dalle Poste Italiane, funziona come una normale carta di pagamento elettronica, ma può essere utilizzata solo negli esercizi commerciali convenzionati con il circuito MasterCard (supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie), o presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas, senza pagare commissioni. Inoltre, la carta acquisti 2023 ha come durata un anno, tuttavia ha diversi limiti: