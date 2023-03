Bonus occhiali 2023: requisiti e come richiederlo

Bonus occhiali 2023: in arrivo il tanto atteso bonus che ha subito diversi stop. Di seguito tutte le informazioni utili e necessarie per l'utilizzo.

Bonus occhiali 2023: la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, presto sarà finalmente operativa dopo la pubblicazione a dicembre 2022 delle istruzioni ministeriali. Di seguito tutti i dettagli e le informazioni utili per l’utilizzo del bonus occhiali 2023.

Cos’è il bonus occhiali 2023

Il bonus occhiali è un contributo di una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Il bonus vale per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e si rivolge alle famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro. Se l’acquisto è già stato effettuato viene erogato come rimborso, se l’acquisto non è ancora avvenuto viene erogato sotto forma di voucher.

Il bonus occhiali 2023 è stato in stand-by per quasi ben due anni, ma il decreto attuativo del Ministero della Salute con le istruzioni per la sua frizione è approdato finalmente in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022. Il bonus è finanziato dalle risorse del fondo per la tutela della vista che conta 5 milioni di euro. Il bonus occhiali è accessibile tramite una piattaforma web del Ministero della Salute che doveva essere attivata a partire dal 13 febbraio 2023 , ma tuttavia è in ritardo.

Bonus occhiali 2023: a chi spetta

Il bonus occhiali spetta di diritto ai membri dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 10.000 euro. Inoltre, il bonus può essere richiesto solamente da chi ha effettuato acquisti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Il bonus può essere erogato solo una volta, mentre la verifica dei requisiti ISEE sarà l’INPS.

Bonus occhiali: i possibili acquisti

Tramite il bonus occhiali 2023 è possibili acquistare:

occhiali da vista (quindi con lenti correttive);

(quindi con lenti correttive); lenti a contatto correttive

Bonus occhiali 2023: come richiederlo

Per usufruire del bonus occhiali 2023 è necessario registrarsi sull’apposita piattaforma online che sarà attivata sul sito web del Ministero della Salute, autenticandosi tramite: