Carta acquisti 2023: chi può richiederla e come

Carta acquisti 2023: arriva a breve il bonus per la spesa dedicato alle famiglie più bisognose. Di cosa si tratta esattamente? Chi può richiederlo e, soprattutto, come può farlo? Di seguito tutte le informazioni più utili riguardo il nuovo strumento per acquistare i beni alimentari di prima necessità.

Carta acquisti 2023: di cosa si tratta

La Carta acquisti 2023 è una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata e hanno compiuto 65 anni, oppure hanno figli di età inferiore ai 3 anni.

Il decreto riguardante questa misura è stato firmato dai ministri dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e dell’economia e dovrebbe diventare operativo a partire da luglio 2023. Nel decreto è fissato un tetto massimo di 382,5 euro per nucleo.

L’aiuto economico è stato introdotto nel 2008 (Decreto Legge n. 112/2008) per offrire un sostegno alle persone meno abbienti che si trovano in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi di generi alimentari e bollette energetiche provocato dalla crisi economica.

Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. Inoltre, è possibile utilizzarla presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.

Carta acquisti 2023: a chi spetta

I destinatari della Carta sono i residenti in Italia che abbiano tutti i componenti del nucleo familiare iscritti all’anagrafe della popolazione residente e l‘Isee che non deve superare i 15mila euro. Importante è però specificare che l’aiuto economico non spetterà a famiglie con titolari di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Vengono esclusi, inoltre, i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di Naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis coll), indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (Cig); ogni altra forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Ci sono restrizioni anche per quanto riguarda i prodotti da acquistare: non sarà possibile, per esempio, comprare bevande alcoliche.

Come fare richiesta

La richiesta della Carta acquisti può essere presentata sia dai cittadini italiani che da quelli stranieri, basta che questi ultimi siano in possesso del permesso di soggiorno.

La domanda può essere fatta all’INPS tramite Patronato, oppure può essere presentata direttamente in Poste Italiane, tramite i moduli disponibili al link poste.it/carta-acquisti, o presso gli Uffici Postali.

Sarà possibile presentare la richiesta sia online che in forma cartacea, ma è importante compilare con attenzione tutti i campi del modulo di richiesta e allegare la documentazione richiesta, al fine di evitare ritardi nell’assegnazione dell’aiuto economico.