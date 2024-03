Bonus 100 e lode: come richiederlo e a chi spetta

Bonus 100 e lode: come richiederlo e chi può beneficiare di questa iniziativa stanziata dal governo a partire dal 2007.

Bonus 100 e lode: il bonus 100 e lode 2024 rappresenta un premio governativo per l’eccellenza scolastica, assegnato agli studenti che si diplomano ottenendo il massimo dei voti. Questa ricompensa è stata istituita nel 2007. Ogni anno il governo destina risorse specifiche per premiare gli studenti meritevoli che hanno superato l’esame di maturità con il massimo dei crediti nel corso dell‘anno scolastico 2023-2024. Vediamo come funziona il bonus, le modalità per ottenerlo e a chi spetta.

I beneficiari

Il “bonus 100 e lode” è destinato agli studenti eccellenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie. In particolare, il Ministero della Pubblica Istruzione premia gli studenti che conseguono il punteggio di 100 e lode nell’esame di Stato.

La “lode” viene conferita durante l’esame di Stato quando la Commissione esaminatrice decide di riconoscere l’eccellenza a uno studente che, senza beneficiare dei cinque punti di bonus, ha ottenuto il massimo dei crediti con il consenso unanime del Consiglio di classe e ha raggiunto il massimo nelle prove d’esame.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Bonus 100 e lode: come richiederlo

La richiesta del bonus 100 e lode 2024 può essere effettuata direttamente presso la propria scuola. Idealmente, la scuola dovrebbe comunicare autonomamente agli studenti aventi diritto le informazioni necessarie e la procedura da seguire per ottenere il premio.

È importante sottolineare che alla base della richiesta è necessario ottenere il consenso per l’iscrizione all’albo nazionale delle eccellenze, da presentare all’istituto scolastico di riferimento. Per ulteriori dettagli e chiarimenti sulla procedura, è consigliabile rivolgersi direttamente alla scuola presso cui si è sostenuto l’esame di maturità.

Come funziona il bonus 100 e lode

il bonus funziona attraverso l‘erogazione di un premio in denaro. Il dirigente scolastico della scuola conferisce il premio non appena giungono le risorse finanziarie disponibili. Le scuole ricevono risorse da un fondo annuale di 5 milioni di euro per premiare gli studenti con il bonus o con altri incentivi.

A quanto ammonta

Per il 2024, si stima che il valore del bonus si aggiri intorno ai 100 euro circa. L’importo esatto sarà determinato dopo la conclusione degli esami di Stato, quando sarà possibile contare quanti studenti saranno premiati, insieme alla comunicazione dell’importo preciso del bonus.