Minaccia l’ex fidanzata che l’aveva lasciato: arresto 53enne

I Carabinieri hanno arrestato un 53enne con l’accusa di minaccia nei confronti dell’ex fidanzata. La donna, che qualche giorno prima aveva sporto denuncia nei confronti dello stalker, si è rivolta ieri al 112 per chiedere aiuto. Aveva già informato i militari dell’Arma della grave situazione di disagio che stava affrontando da qualche mese a seguito della sua decisione di interrompere la relazione sentimentale iniziata nell’agosto 2022.

L’uomo dopo essersi presentato come single, aveva convinto la donna a trasferirsi in una casa a Taormina per un mese. Successivamente, con la scusa di tornare a Calatabiano insieme e continuare la convivenza lì, l’uomo ne ha approfittato per fare rientro a casa dalla famiglia e dai figli.

La relazione si alterava tra periodi di serenità e di forti tensioni. Dopo essere stata costretta dal 53enne a licenziarsi dal suo impiego, con la minaccia di scenate improvvise sul posto di lavoro, aveva acconsentito ad intraprendere con lui numerosi viaggi con vitto e alloggio.

Dopo aver lasciato l’uomo, la donna è stata ritrovata dal comando dei Carabinieri in preda alle minacce di morte di lui.I militari lo hanno sorpreso mentre, a bordo di una Fiat 500, tallonava a breve distanza l’auto della donna che, temendo per la sua incolumità, aveva chiamato il 112. Sottoposto a controllo, è stato anche trovato in possesso di un coltello.