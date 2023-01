Sciami di meteore e cometa: gli eventi astronomici di gennaio 2023

Anche per il mese di gennaio 2023 sono previsti alcuni singolari eventi astronomici: ecco di quali si tratta e quando sarà consigliato tenere il naso all'insù per ammirarli.

Il mese di gennaio 2023 non deluderà gli amanti dell’astronomia o i più romantici ammiratori dei cieli stellati: infatti, nel corso del primo mese del nuovo anno ci saranno diversi eventi astronomici che faranno tenere il naso all’insù a molti. Tuttavia, il primo evento astronomico dell’anno è già passato: infatti, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio si è verificato uno dei primi sciami di meteore di gennaio, quello delle Quadrantidi. Di seguito, la lista degli eventi principali del mese di gennaio e del resto del 2023.

Eventi astronomici gennaio: sciami di meteore

Dopo l’evento delle Quadrantidi, non bisogna pensare che gli sciami di meteore per il mese di gennaio 2023 si siano conclusi. Infatti, molto presto se ne alterneranno ben tre, anche se minori. Il primo sciame di meteore ad apparire in cielo sarà quello delle delta Cancridi, con il picco previsto per il 17 gennaio.

A seguire, i cieli saranno solcati dalle alfa Idridi e dalle alfa Leonidi, le quali raggiungeranno il picco rispettivamente attorno al 19 gennaio e entro la fine del primo mese dell’anno.

Oltre agli sciami di meteore, i cieli di gennaio 2023 saranno illuminati anche da una presenza che per il periodo in corso potrebbe rivelarsi davvero azzeccata. Infatti, secondo l’Unione Astrofili Italiani (UAI), la cometa C/2022 E3 ZTF potrebbe mostrarsi proprio nel corso del primo mese dell’anno.

Secondo quanto previsto, il momento di migliore visibilità dovrebbe essere previsto nel periodo di passaggio tra gennaio e febbraio 2023, quando per vederla potrebbero essere necessari binocoli o telescopi.

I principali eventi astronomici del 2023

Ma il primo mese dell’anno è anche quello in cui si fanno piani e programmi, e lo stesso vale per i vari eventi astronomici che avverranno nel corso dell’anno. Infatti, nel 2023 si assisterà nuovamente alle Geminidi alla fine dell’anno: uno sciame di meteore passerà sulla Terra verso la metà di dicembre 2023.

Inoltre, si segnalano due eclissi solari per il 20 aprile e il 14 ottobre 2023, e diverse Superlune. Queste ultime, in particolare, avverranno nel corso dell’estate il 3 luglio, il 1° agosto e il 29 settembre 2023, mentre a fine agosto si potrà assistere al fenomeno della Luna blu.