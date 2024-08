Si rinnova l’appuntamento annuale con le Superlune. Quest’anno, come i consecutivi saranno quattro: la prima, cosiddetta «dello Storione», diventerà piena quando in Italia il 19 agosto alle ore 20.26 di lunedì sera. Tuttavia, poiché raggiungerà il perigeo – ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra – soltanto alle 7.05 di mercoledì, in realtà si potrà godere del suo romantico fascino anche martedì sera, quando avrà iniziato a essere calante.

L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. dichiara: “la Superluna del 19 agosto apparirà circa il 6% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”.