Sicilia, scoperta bisca di “baccarà” clandestino: in gioco circa 34mila euro

A seguito della scoperta di una bisca clandestina a Ragusa, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ragusa 20 persone, ritenute coinvolte nel fatto.

Scoperto circolo privato adibito a bisca clandestina a Ragusa: sono stati proprio i finanzieri del Comando Provinciale della città a smascherare le persone coinvolte.

Al momento dell’accesso nei locali, infatti, le Fiamme Gialle del Gruppo di Ragusa hanno trovato e sorpreso 20 persone impegnate nel gioco d’azzardo chiamato “baccarà”, provenienti per la maggior parte da fuori città e dunque non iscritti nell’elenco dei soci.

Durante l’intervento delle forze dell’Ordine, sono stati sequestrati i mazzi di carte utilizzati, ma anche circa 34.000 euro in contanti, in alcuni casi nascosti nel tentativo di evitare che le somme venissero imputate al gioco d’azzardo.

Alla fine dell’operazione i soggetti trovati coinvolti nel fatto avvenuto nel locale sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa per le seguenti motivazioni: il presidente e il vicepresidente del circolo, ritenuti i promotori dell’attività illecita, per l’organizzazione del gioco d’azzardo, mentre le altre 18 persone per la partecipazione al gioco illegale.