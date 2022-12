Fiamme all'interno dell'area del Cus, in via Santa Sofia.

Nelle prime ore di questo pomeriggio è divampato un incendio a Catania. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe preso fuoco la cabina elettrica di un impianto fotovoltaico posto all’interno del Cus, in via Santa Sofia. L’incendio ha generato un’alta colonna di fumo.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con una squadra del distaccamento nord. Presenti anche un’autobotte e un’autoscala.