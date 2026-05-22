CATANIA – Il CUS Catania è pronto a scattare dai blocchi di partenza. Da domani, sabato 23 maggio, fino al 31 maggio, gli studenti-atleti dell’Ateneo di Catania saranno tra i grandi protagonisti della 79° edizione dei Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, ospitati quest’anno dal Piemonte Orientale.

Il Centro Universitario Sportivo etneo si presenta all’appuntamento piemontese con una spedizione di altissimo livello: circa 100 persone tra atleti, tecnici e dirigenti si uniranno alla festa dello sport che vedrà confrontarsi i rappresentanti di quasi 100 CUS da tutta Italia. Le gare si articoleranno su tre diverse sedi – Novara, Vercelli e Alessandria – e il CUS Catania sarà presente in ben 11 delle 14 discipline in programma. I colori rossazzurri difenderà il prestigio dello sport universitario catanese in: Atletica, Calcio a 5, Calcio a 11, Judo, Karate, Lotta, Pallavolo, Scherma, Taekwondo, Tennis e Tennistavolo.

Il Calendario e il Programma delle Gare

I dieci giorni di competizioni vedranno un fitto calendario di impegni per gli atleti catanesi, divisi tra discipline individuali (maschili e femminili) e sport di squadra.

Il weekend di apertura (23-24 maggio)

Sabato 23 maggio: I giochi si aprono ufficialmente a Vercelli . Riflettori puntati sul Pala Piacco per le gare di Lotta maschile e sul PalaPregnolato per gli assalti di Scherma (specialità spada).

Domenica 24 maggio: Sempre al Pala Piacco di Vercelli, saliranno sul tatami le atlete del Judo femminile .

Domenica 24 e lunedì 25 maggio: Ci si sposta a Novara, dove il Pala Verdi ospiterà i match di Tennistavolo.

La settimana degli sport di squadra e della racchetta (25-29 maggio)

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio il programma entrerà nel vivo con i tornei a squadre e il tennis:

Pallavolo Maschile: Gare in programma alla Scuola Perretti di Novara.

Tennis: Match ospitati dal Circolo Tennis Pro Vercelli .

Calcio a 5: Sul parquet del Pala del Lago a Novara, il CUS Catania è inserito nel Girone B insieme a CUS L’Aquila, CUS Camerino e CUS Bari. La fase a gironi si giocherà da lunedì a mercoledì, giovedì 28 spazio alle semifinali e venerdì 29 le finalissime.

Calcio a 11: Lo splendido scenario del Novarello Villaggio Azzurro (Granozzo con Monticello, Novara) ospiterà la fase finale. Il CUS Catania è inserito nel tabellone D e sfiderà il CUS Sassari.

Il gran finale (30-31 maggio)

L’ultimo fine settimana dei CNU 2026 vedrà l’esordio delle arti marziali e dell’atletica leggera: